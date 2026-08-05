Sí, la NASA puede ver excrementos de pingüinos desde el espacio… y son rosados

NASA detecta excremento rosado de pingüinos de Adelia; estudio revela relación entre dieta, hielo marino y esperanza de vida.

Satélites de la NASA captaron imágenes de los excrementos de los pingüinos desde el espacio y son rosados, lo cual preocupa a los investigadores.

Científicos utilizaron imágenes de un satélite de la NASA para analizar una señal biológica que permanecía oculta en la colonia de pingüinos de Adelia, endémicos de la Antártida.

La investigación determina que según el color del guano se puede determinar las variaciones del hielo marino.

La NASA puede ver excrementos de los pingüinos y son rosados

La investigación fue desarrollada por científicos de la Universidad de StonyBrook y la Universidad de Clemson, quienes utilizaron imágenes satelitales de la NASA.

El satélite captó que los excrementos de los pingüinos de Adelia es rosada, debido a una variación en su dieta basada en el consumo de krill, un molusco de la zona.

Pingüino de Adelia (Especial )

Los sensores de los satélites de la NASA tienen la capacidad de captar pequeñas diferencias de color en la superficie, y estas variaciones han permitido identificar la firma espectral del guano y relacionarla con la alimentación de los pingüinos.

Es decir, el color del excremento de los pingüinos de Adelia permite que se determinen los alimentos que consumen según los niveles de hielo.

El estudio se validó luego de que se recolectaran muestras de distintas colonias y analizaran las propiedades de sus heces, estas determinan que la dieta de los pingüinos están basadas en peces de plata y crill.

Los investigadores crearon un modelo estadístico gracias a las imágenes captadas por los satélites y analizaron el archivo histórico.

El excremento rosa de los pingüinos preocupa a los científicos

La investigación determinó que hay una estrecha relación entre la alimentación de los pingüinos de Adelia y la extensión de hielo marino.

Los pingüinos que habitaban en zonas con mayor superficie helada consumían peces.

Cuando el hielo disminuía, los pingüinos adaptaban su alimentación al consumo de crill.

Las alteraciones en la alimentación de los pingüinos resultan relevantes porque los niveles de hielo proporcionan alimento y refugio a las aves.

Se determinó que los pingüinos que consumían krill tenía una vida más corta, mientras que los alimentados con peces tenía una mejor calidad de vida y desarrollo.