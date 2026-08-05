Realizan operativo de rastreo pedestre para localizar a un adulto mayor en Delicias

Elementos de la Comisión Local de Búsqueda, AEI y K-9 recorrieron un kilómetro en busca de indicios que permitan encontrar a Marcelino Rivera Aguilar

Se colocaron cédulas y se hicieron entrevistas

La tarde de este miércoles 5 de agosto, elementos de la Comisión Local de Búsqueda y de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y Privadas de la Libertad, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, realizaron un operativo de rastreo forense, en un par de predios contiguos al cruce de las avenidas Solidaridad y Tecnológico, en el sector oriente de ciudad Delicias.

Las acciones estuvieron enfocadas a conseguir indicios relacionados con la desaparición de Marcelino Rivera Aguilar, quien contaba con 77 años de edad al día 29 de junio, que es cuando familiares y conocidos declararon haber dejado de tener contacto con él, y fue reportado ante el Ministerio Público.

Un grupo de 17 agentes de investigación, peritos en criminalística, y binomios caninos especializados, recorrieron aproximadamente un kilómetro de ida y vuelta, mediante un rastreo pedestre en el área de interés, ubicada en el sector oriente de la ciudad.

De igual manera, se llevó a cabo la colocación de cedulas de búsqueda del ausente, en calles principales y comercios, acompañados de entrevistas que pudieran brindar datos de prueba sobre posibles avistamientos.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.