Vinculado a proceso por robo agravado y posesión de narcóticos en colonia Rinconada Oriente I

Presuntamente trató de sustraer diversos objetos y al ser detenido le fue encontrada una porción de “cristal”

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Miguel Eduardo M. G., alias “El Pipo”, por los delitos de robo agravado y posesión simple de narcóticos, dentro de la causa penal 2152/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 30 de julio de 2026, el imputado presuntamente ingresó sin autorización a un domicilio ubicado en la calle Isla Caimán, en la colonia Rinconada Oriente Etapa I, en la ciudad de Chihuahua, con la finalidad de apoderarse de una pala marca Truper y de una estructura de aluminio, correspondiente a una bandera publicitaria.

Al ser sorprendido por la víctima, abandonó los objetos y huyó, pero fue detenido en el término de la flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Durante la inspección realizada tras su detención, los agentes localizaron entre sus pertenencias, un envoltorio que contenía una sustancia con las características de la droga conocida como “cristal”, sin contar con autorización sanitaria correspondiente.

En la audiencia inicial celebrada el 2 de agosto de 2026, se formuló imputación en su contra y, el 4 de agosto, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, resolvió vincularlo a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado fortalece el combate a los delitos patrimoniales, mediante investigaciones sólidas que permiten presentar ante los tribunales a quienes presuntamente participan en este tipo de conductas delictivas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad penal mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).