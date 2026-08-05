Las acusaciones contra Jared Leto ya tienen consecuencias: pierde un importante papel

Fuentes cercanas a la producción aseguran que Jared Leto quedó fuera de ‘Assassination’ mientras enfrenta nuevas acusaciones de conducta sexual inapropiada, las cuales él niega.

La polémica que rodea a Jared Leto parece comenzar a tener consecuencias en su carrera . De acuerdo con diversos medios estadounidenses, el actor y músico quedó fuera de Assassination, el nuevo thriller político dirigido por Barry Levinson, luego de que en los últimos meses resurgieran acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

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Aunque el ganador del Oscar por Dallas Buyers Club se encontraba en negociaciones avanzadas para unirse al elenco, el proyecto habría decidido seguir adelante sin él. Hasta el momento, ni la producción ni los representantes del actor han confirmado oficialmente el motivo de su salida.

De acuerdo con Page Six, Jared Leto llevaba varios meses en conversaciones con Barry Levinson para incorporarse a Assassination, un thriller político inspirado en la investigación de la periodista Dorothy Kilgallen sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy.

Jared Leto es señalado de acoso sexual por otra mujer (Pascal Le Segretain/Getty Images)

El medio cita fuentes cercanas a la producción que aseguran que las negociaciones estaban prácticamente cerradas. Sin embargo, el reciente aumento de las acusaciones públicas contra el actor habría generado inquietud dentro del equipo, que finalmente optó por continuar el proyecto sin él.

La posibilidad de que Jared Leto formara parte del reparto ya había sido adelantada por Deadline a finales de 2024, cuando informó que el actor se encontraba en negociaciones finales para sumarse a la película. No obstante, el contrato nunca llegó a concretarse.

Por ahora, la versión de que las acusaciones influyeron en la decisión proviene de fuentes anónimas consultadas por medios estadounidenses y no ha sido confirmada oficialmente por el estudio ni por los productores.

Jared Leto (Getty Images)

Jared Leto niega todas las acusaciones en su contra

La controversia en torno a Jared Leto se intensificó en junio de 2025, cuando Air Mail publicó una investigación en la que nueve mujeres lo acusaron de presuntas conductas sexuales inapropiadas. Algunas de ellas afirmaron que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Un año después, la BBC estrenó el documental Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, en el que diez mujeres ofrecieron nuevos testimonios y cuatro de ellas formularon acusaciones de presuntas conductas sexuales criminales cuando eran adolescentes. La cadena británica informó que corroboró parte de los relatos mediante mensajes, fotografías y testimonios de personas cercanas.

Jared Leto está listo para su nueva aventura en el cine. (Xavier Collin/Avalon)

Hasta ahora, Jared Leto ha rechazado de forma categórica todas las acusaciones. En un comunicado enviado a la BBC, el actor aseguró:

“Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida”.

Asimismo, calificó los señalamientos como “absoluta y categóricamente falsos”.

Hasta el momento, no se han presentado cargos penales relacionados con las acusaciones difundidas en los reportajes periodísticos y el actor mantiene su postura de negar cualquier conducta indebida.