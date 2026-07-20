Sheinbaum revela breve charla con Trump y Carney durante final del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que pudo conversar brevemente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre temas comerciales durante su visita a la final del Mundial en Nueva York.

La mandataria indicó que también abordó el tema con algunos de los secretarios del gobierno de Estados Unidos, como el del Departamento de Estado, Marco Rubio; del USTR, Jamieson Greer, y de Comercio, Howard Lutnick.

“—Con los secretarios— fueron momentitos, en realidad, y ya después con el presidente Trump y el primer ministro Carney, realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para pues poder comentar el tema comercial”, dijo a la prensa.

La conversación se llevó a cabo en el marco de la segunda ronda de conversaciones sobre el T-MEC que se llevará a cabo en México y previo a la visita del representante Comercial, Jamieson Greer.

Sheinbaum aseguró que decidió acudir a la final de este evento deportivo después de una llamada que sostuvo con el republicano el viernes pasado.

“Me invitó personalmente, me dijo: ‘Claudia, ¿vas a venir?’. Y le dije: ‘Bueno, si usted me invita, presidente Trump’. Dijo: ‘Sí, sí, estás invitada, ven, vas a estar sentada junto a nosotros’ y entonces dije: ‘Bueno, pues hay que ir’ porque ahora sí que como dice el dicho ‘lo cortés no quita lo valiente’.”, narró.

La mandataria tenía previsto viajar en un vuelo comercial a las 5:00 de la tarde del viernes, pero este fue cancelado, por lo que señala que contactó con el secretario Ricardo Trevilla para poder utilizar un avión de la Defensa.

En su visita, Sheinbaum señaló que también saludó al rey Felipe VI y al presidente de España, Pedro Sánchez, antes de bajar desde el palco a la ceremonia de premiación.

“La verdad fue un un buen momento y como lo puse en las redes sociales, pues es un ejemplo de coordinación de los tres países porque realmente salió muy bien el Mundial”, añadió.