Sheinbaum abanderó a la delegación mexicana rumbo a Juegos Centroamericanos: “Participen orgullosos”

Ciudad de México. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abanderó esta tarde a la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ante decenas de seleccionados y sin dar a conocer los estímulos económicos como en otras ediciones, la mandataria deseó suerte a los deportistas, quienes buscarán reafirmar la hegemonía de nuestro país en la región.

Cristina Rodríguez

“Cuando compitan, piensen en México, un pueblo alegre y con convicción. Siéntanse grandes, así como se sintió la Selección Nacional en el Mundial 2026. Participen orgullosos y celebren el momento que están viviendo. Compitan sin complejos”, comentó la mandataria.

En la ceremonia estuvieron presentes Rommel Pacheco, director de la Conade; Marijose Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM); Mario Delgado, secretario de Educación, entre otros.

Cristina Rodríguez

“Todos ustedes se ganaron su lugar, construyeron día a día este sueño para traerle muchas medallas a México. Presidenta, usted podrá presumir que guió a estos mexicanos al éxito”, dijo Alcalá.

Los Juegos se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto próximos. México buscará su título número 14 en la justa regional.