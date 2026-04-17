Sergio Gramer asume presidencia de Canacintra; llama a fortalecer competitividad industrial y trabajo coordinado

_- Reafirman industriales coordinación con gobierno y academia como eje del desarrollo industrial_ _- CANACINTRA apuesta por inclusión, liderazgo femenino y fortalecimiento de pymes_

Chihuahua, Chih.— Sergio Gramer rinde protesta como nuevo presidente de CANACINTRA Chihuahua, con un mensaje centrado en la continuidad, el fortalecimiento industrial y la visión de largo plazo. “Cuando la industria avanza, Chihuahua avanza”, dijo.

Durante su mensaje, Gramer subrayó que asume la presidencia “con un profundo sentido de responsabilidad”, reconociendo que la cámara es resultado de décadas de acción colectiva y no de esfuerzos individuales.

“CANACINTRA no se construye en periodos cortos, sino con la participación de generaciones de industriales que han entendido que la organización empresarial es clave para el desarrollo económico y social”, afirmó.

El nuevo dirigente destacó que inicia una etapa con bases sólidas, al recibir una institución fortalecida, con proyectos en marcha y una comunidad empresarial organizada. En ese sentido, delineó como prioridad consolidar una cámara que eleve el nivel del sector industrial y proyecte a las empresas hacia un entorno más competitivo.

Asimismo, enfatizó que CANACINTRA debe evolucionar hacia un organismo que no solo represente, sino que impulse a las empresas a aspirar a mayores niveles de desarrollo, incorporando también una agenda clara de inclusión.

“Queremos una cámara que acompañe e impulse, especialmente a las mujeres que lideran empresas y que con su visión fortalecen el desarrollo económico del estado”, señaló.

En materia institucional, Gramer reiteró la disposición de mantener una relación sólida y técnica con los distintos órdenes de gobierno, destacando la importancia de la colaboración entre sector público, industrial y académico como condición indispensable para el crecimiento sostenido.

Por su parte, el presidente saliente, Armando Gutiérrez Cuevas, centró su mensaje en la consolidación institucional alcanzada durante su gestión, destacando el fortalecimiento estructural de la cámara y su proyección a futuro.

En el marco del evento, se otorgó un reconocimiento a Imelda Becerra Flores, quien ha desempeñado un papel fundamental como consejera y ha demostrado ser una empresaria ejemplar durante numerosos años.

Para concluir el acto protocolario, María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de CANACINTRA, destacó la continuidad institucional que distingue a la delegación Chihuahua y reconoció el talento, la unidad y la determinación de quienes la integran.

“Aquí encuentro personas talentosas que han construido una oportunidad significativa para Chihuahua. Celebro y agradezco su unidad y su empuje; con su ejemplo, están formando a los líderes del mañana” concluyó.

En el evento se contó también con la presencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, Diódoro Siller, en representación de la gobernadora María Eugenia Campos, así como de René Chavira, en representación del presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla.