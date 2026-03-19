Sentencian a 7 años de prisión a detenido con armas y droga en Juárez

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua, obtuvo sentencia condenatoria contra Pablo “N”, por su responsabilidad en la comisión de delitos de contra la salud, portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Al realizar labores de investigación, en la colonia Oasis Oriente, Ciudad Juárez, Chihuahua, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) atendieron una denuncia ciudadana, en la que informaban sobre la presencia de un individuo armado y en posesión de droga en la vía pública, por lo que se dirigieron al lugar.

Las autoridades observaron a Pablo “N”, quien viajaba a bordo de una motocicleta y manipulaba un arma de fuego y al percatarse de la presencia de los elementos uniformados, emprendió la huida, pero detenido y junto con dos armas de fuego tipo pistola, un cargador, tres cartuchos útiles, un envoltorio con 83 gramos de la droga conocida como cristal (metanfetamina), la motocicleta, entro otros objetos del delito, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

Una vez reunidos los elementos de prueba suficiente, en audiencia intermedia, el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio declaró penalmente responsable de la comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en su variante de venta y portación de arma de fuego sin licencia, posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juez impuso siete años seis meses 20 días de prisión y el pago de una multa de 183 Unidades de Medida de Actualización (UMAS) en contra de Pablo “N”, ordenó el decomiso de los objetos bélicos y suspendió sus derechos políticos y civiles