Sentencian a 44 años de prisión a responsables de privación de la libertad y feminicidio

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una sentencia de 44 años de prisión, dictada en contra de Juan Francisco I. R., y de Carlos Andrés E. S., por los delitos de privación de la libertad y feminicidio.



Como resultado del material probatorio presentado por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, el Tribunal Oral, declaró penalmente responsables a los ahora sentenciados por hechos ocurridos el 12 de abril del año 2024, en Ciudad Juárez.



De acuerdo a la investigación ministerial, Juan Francisco I. R., y Carlos Andrés E. S., privaron de la libertad a la víctima en la colonia Fray García de San Francisco y la trasladaron hasta un predio abandonado ubicado en una brecha cercana a la carretera a Casas Grandes, en donde le causaron la muerte por traumatismo craneoencefálico severo.



Hechos por los que fueron detenidos en los términos de la flagrancia, y la representación social procedió penalmente en su contra.



El Órgano Jurisdiccional del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Juan Francisco I. R., y de Carlos Andrés E. S, quienes, en la audiencia de individualización de sanciones recibieron la sentencia que purgarán en el CERESO local, además, fueron condenados a pagar el pago de la reparación del daño por la cantidad de 1 millón 774 mil 450 pesos.