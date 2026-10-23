Purgará sentencia de 20 años y seis meses de prisión por intento de feminicidio

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, demostró en un juicio oral que Jorge Alberto R. E., cometió el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa en Ciudad Juárez, delito por el que fue sentenciado a 20 años y seis meses de prisión.

En el juicio, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios de Mujeres por Razones de Género, presentó las evidencias recabadas durante la investigación para establecer que el ahora sentenciado, llevó a cabo actos tendientes a privar de la vida a su pareja sentimental, el 25 de junio del año 2024, en domicilio del fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en Ciudad Juárez.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Jorge Alberto R. E., quien en la audiencia de individualización de sanciones recibió la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres.