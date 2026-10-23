Choque volcadura en la carretera Delicias-Chihuahua deja dos heridos

Chihuahua.- Una mujer y un hombre resultaron con heridas de consideración luego de registrarse una aparatosa colisión y volcadura a la altura del kilómetro 209 de la carretera que conduce de Ciudad Delicias hacia Chihuahua.



El percance ocurrió cuando el conductor de una pickup Nissan transitaba a exceso de velocidad en sentido de sur a norte y, al intentar realizar una maniobra de rebase, impactó por alcance la parte trasera de un automóvil Chevrolet Spark de color gris, perteneciente a la empresa Interceramic y conducido por la víctima.



Debido a la fuerza del impacto, ambas unidades perdieron el control, salieron de la cinta asfáltica y terminaron volcando a un costado del camino.



De acuerdo con los primeros reportes, el guiador de la pickup presuntamente circulaba bajo los efectos del alcohol, ya que en el sitio del accidente se localizaron diversas latas de cerveza que aún se encontraban frías.



Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de Delicias acudieron al lugar de los hechos cuando pasaban por el lugar, y le brindaron los primeros auxilios a la conductora lesionada, quien posteriormente fue trasladada a un nosocomio para recibir atención médica especializada.



Por su parte, agentes de la Policía Vial se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, además de asegurar al conductor presuntamente responsable.