Localiza FEM a niñas, adolescentes y mujeres reportadas como ausentes en Chihuahua

En seguimiento a las acciones de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres en el estado, durante la presente semana, elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron a seis personas que contaban con reporte de ausencia interpuesto ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la ciudad de Chihuahua.
Como parte del trabajo coordinado entre la Agencia Estatal de Investigación y Agentes del Ministerio Público, se implementaron los protocolos de búsqueda y las indagatorias que llevaron a dar con el paradero de:
- La adolescente de iniciales C.A.C.E. de 14 años de edad.
- La adolescente de iniciales M.G.G., de 16 años de edad.
- Azul Adilene T.C. de 18 años de edad.
- Zaira Maday L.T. de 28 años de edad.
- Vanessa Joselyn R.F. de 19 años de edad.
- Ramona Irene M. C., de 56 años de edad
En sus respectivas comparecencias ante agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes, las personas localizadas, refirieron que no fueron víctimas de delitos y que su ausencia fue voluntaria.