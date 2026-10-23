Localiza FEM a niñas, adolescentes y mujeres reportadas como ausentes en Chihuahua

En seguimiento a las acciones de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres en el estado, durante la presente semana, elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron a seis personas que contaban con reporte de ausencia interpuesto ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la ciudad de Chihuahua.

Como parte del trabajo coordinado entre la Agencia Estatal de Investigación y Agentes del Ministerio Público, se implementaron los protocolos de búsqueda y las indagatorias que llevaron a dar con el paradero de:

La adolescente de iniciales C.A.C.E. de 14 años de edad.

La adolescente de iniciales M.G.G., de 16 años de edad.

Azul Adilene T.C. de 18 años de edad.

Zaira Maday L.T. de 28 años de edad.

Vanessa Joselyn R.F. de 19 años de edad.

Ramona Irene M. C., de 56 años de edad

En sus respectivas comparecencias ante agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes, las personas localizadas, refirieron que no fueron víctimas de delitos y que su ausencia fue voluntaria.