Sentenciado a más de 58 años de prisión por matar a dos personas y herir a una más en Guadalupe y Calvo

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de 58 años y cuatro meses de prisión, dictada en contra de Luis Carlos C. L., por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

En el juicio oral, esta representación social demostró con pruebas contundentes, basadas en dictámenes periciales, documentales y entrevistas, su responsabilidad penal en los hechos ocurridos el 26 de abril de 2018, en la localidad de El Rincón, municipio de Guadalupe y Calvo.

Las investigaciones ministeriales establecieron que las víctimas de nombres Bernardo, Guadalupe e Isidro, todos de apellidos con iniciales A. A., salieron de un funeral y fueron alcanzados por el ahora sentenciado y diversos sujetos, quienes les dispararon con armas de fuego.

En el lugar fallecieron Bernardo y Guadalupe, mientras que Isidro resultó herido.

Tras valorar el caudal probatorio presentado por el agente del Ministerio Público, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó el fallo condenatorio en contra de Luis Carlos C.L., quien, en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia privativa de la libertad.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de 894 mil 203 pesos, por concepto de gastos funerarios y reparación del daño a las víctimas familiares.

Cabe hacer mención que el ahora sentenciado, fue detenido el 27 de octubre de 2023 con una orden de aprehensión por los citados hechos en los que continúan las investigaciones para capturar a otros implicados.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.