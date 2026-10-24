Sentenciado a 13 años y 8 meses de prisión por tentativa de feminicidio en Cuauhtémoc

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Occidente, obtuvo una sentencia condenatoria de 13 años y ocho meses de prisión, dictada en contra de Carlos C. M., por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

El ahora sentenciado se apegó a un procedimiento especial abreviado en el que aceptó su responsabilidad penal, tras conocer el contenido de la investigación ministerial y las pruebas que presentó en su contra el agente del Ministerio Público.

La acusación estable que Carlos C. M., intentó privar de la vida a su pareja sentimental con un arma blanca, en hechos ocurridos el 24 de febrero del 2024, al interior de un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Esta fiscalía enfatizó en la gravedad de las lesiones ocasionadas a la mujer, así como la violencia psicológica, física, patrimonial ejercida durante los hechos, lo que agravó el delito.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, dictó la sentencia de prisión en contra de Carlos C. M., quien también fue condenado a pagar una multa y la reparación integral del daño.