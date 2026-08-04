Señala Maru Campos amenazas de la Federación contra ella y su familia: seguiré defendiendo a Chihuahua

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que ha recibido amenazas en su contra, sus bienes y su familia por parte del Gobierno Federal, sin embargo, aseguró que no tiene miedo y seguirá defendiendo a Chihuahua.

Dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) decidió guardar el caso que se inició en su contra cuando vieron que muchas personas en Chihuahua y a nivel nacional comenzaron a abrir los ojos.

No obstante, Maru Campos consideró que el caso se guardó de manera temporal y aseguró que lo volverán a retomar cuando quieran emprender otra persecución política.

“Decidieron guardar el caso un rato, porque estoy segura de que van a volver, a través de la Fiscalía General de la República a perseguir a Maru Campos, tengo ya varias amenazas de manera escrita y varias situaciones que han sucedido en contra de mi persona, en contra de mis bienes y en contra de mi familia”.

Agregó que tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, queda claro que todos y todas son sujetos de persecución política.