Senador de Texas pide al gobierno de Trump que incluya tema del agua de México en renegociación T-MEC

El senador republicano por Texas, John Cornyn, ha solicitado formalmente al Representante Comercial de Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, que vincule el incumplimiento de México en el Tratado de Aguas de 1944 con la revisión conjunta del Tratado México-Estados Unidos-Candá (T-MEC).

Según la carta, el Tratado obliga a nuestro país a entregar un promedio de 432 millones de metros cúbicos de agua al año, equivalente a aproximadamente 2.16 mil millones de metros cúbicos cada cinco años, provenientes de sus afluentes al Río Bravo, a cambio de agua del Río Colorado.

Sin embargo, asegura que nuestro país ha acumulado déficits significativos en ciclos anteriores, lo que ha generado graves afectaciones a la agricultura, los ranchos y la economía del Valle del Río Grande en el sur de Texas: pérdidas de cultivos, empleos y miles de millones en daños económicos.

Aunque en diciembre de 2025 ambos países alcanzaron un acuerdo para que México repague el déficit pendiente, incluyendo entregas iniciales de alrededor de 249 millones de metros cúbicos y un plan a finalizar en enero de 2026, el senador insiste en que se deben establecer mecanismos firmes de cumplimiento durante la revisión del T-MEC para garantizar las entregas anuales futuras y evitar nuevas crisis.

Cornyn argumenta que esta vinculación es esencial para proteger los intereses de los agricultores texanos y fortalecer la aplicación de acuerdos bilaterales clave.