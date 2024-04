Vinculan a proceso a probable responsable de privación de la libertad en Juárez

– Las víctimas son una madre y sus dos hijas menores de edad

El imputado Manuel Gerardo R. R., fue vinculado a proceso por el delito de privación de la libertad con penalidad agravada de tres mujeres, luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, expusiera datos de prueba que acreditaron que es probable responsable del hecho delictivo cometido a tres víctimas femeninas el pasado jueves 04 de abril, en Ciudad Juárez.

De acuerdo a las investigaciones, el imputado, en compañía de diversos sujetos no identificados, portando armas de fuego, irrumpieron en un domicilio del fraccionamiento Parajes de San isidro y sacaron a una mujer y a sus dos hijas menores de edad, por medio de violencia física y moral, subiéndolas a una camioneta de la marca Jeep, línea Liberty, modelo 2004 de color guinda.

Las víctimas, fueron trasladadas a un domicilio desconocido, en donde estuvieron en cautiverio, mientras que la mujer adulta fue torturada físicamente, dejándolas en libertad aproximadamente a las 06:00 horas del siguiente día.

Manuel Gerardo R. R., de 25 años de edad, fue detenido mediante una orden de aprehensión mandato el pasado lunes 08 de abril.

El Juez de Control de Distrito Judicial Bravos, consideró lo expuesto por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas, para resolver la situación jurídica del imputado, quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La autoridad ministerial tendrá un plazo de tres meses de plazo para el cierre de las investigaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial. (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).