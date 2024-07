«No vamos a tolerar ningún acto de delincuencia»: Loya por detención supuesto expolicía y 4 sujetos más en Guachochi

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez reiteró que no se tolerará ningún acto de delincuencia en la entidad, luego de la detención de 5 sujetos en Guachochi, presuntamente involucrados con las narcomantas que se localizaron el pasado martes en dicha localidad.

Loya Chávez dijo que la detención se llevó a cabo por elementos de la Guardia Nacional y están en la tarea de corroborar si uno de los presuntos delincuentes fue parte de la Corporación Estatal.

No obstante, dijo que independientemente de que se trate o no de un ex policía estatal, los 5 individuos deben ser juzgados de manera inmediata y sancionados.

«No vamos a tolerar ningún acto de delincuencia, se un ex elemento de alguna Corporación o ciudadano, se le debe aplicar toda la ley y si es un ex elemento de la Corporación, por alguna razón ya no lo es», expresó el titular de la SSPE.