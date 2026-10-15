Segundo informe de Brugada: entrega iniciativa de rentas justas y ratifica que predial no tendrá aumento

Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rinde ante el Congreso capitalino su segundo informe de gobierno, el cual inició con un reconocimiento al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y a la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes “empezaron la labor de acabar con la corrupción”.

Asimismo entregó cuatro iniciativas, tres para la creación de leyes de beneficio emocional, el sistema de educación inicial, así como de rentas justas y asequibles; además de una reforma a la ley de cultura cívica.

Al señalar que este 2026, la recaudación del predial se incrementó 35 por ciento, enfatizó que “digan lo que digan no habrá aumento” en ese impuesto y anunció que el próximo año no se cobrarán multas por atrasos en ese pago con el propósito de que todos se pongan al corriente.

Pobreza disminuye

La tendencia en la disminución de la pobreza en la Ciudad de México se ha acelerado en los últimos dos años, afirmó la jefa de gobierno, al señalar que entre 2020 y 2025, al menos 748 mil personas superaron la pobreza y más de medio millón salió de la pobreza extrema.

En su informe de gobierno ante el Congreso local, reiteró que se han logrado resultados importantes en la disminución de delitos como el homicidio doloso, robo de vehículos, entre otros.

En ese sentido llamó a la oposición, específicamente al PAN de no mentir al tratar de objetar dichos logros, y le recordó que se trata de ilícitos que no tienen cifra negra, es decir, que siempre se abre una carpeta de investigación.

Niega crisis por despojo

Asimismo, negó que en la ciudad haya una crisis por el delito de despojo, al señalar que 220 inmuebles han sido restituidos a sus dueños.

Por ello, se pronunció por no alarmar a la ciudadanía en torno a ese tema y agregó que las denuncias por ese ilícito van a la baja, y de las que hay actualmente abiertas, una de cada cuatro corresponde a años anteriores, ademas de que y de cada 10 denuncias presentadas solo en dos se acredita el despojo.

A diferencia del año pasado, la titular del Ejecutivo local escuchará en el Pleno el posicionamientos de los distintos partidos políticos.

Además de las cuatro iniciativas de ley, la mandataria local anunció la víspera que daría a conocer un acuerdo muy importante con la Universidad Nacional de Autónoma de México.