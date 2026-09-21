Se reúnen Maru Campos y Gil Loya con Omar García Harfuch

Este lunes la gobernadora María Eugenia Campos Galván sostendrá una reunión de seguridad con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El encuentro se llevará a cabo en la Ciudad de México, al que también acudió Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal.

Fue el sábado pasado cuando Maru Campos sostuvo un encuentro privado con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo en la que ambas acordaron mantener la coordinación en materia de seguridad.

Asimismo, la presidenta dijo que instruyó a la SSPC y a la Secretaría de Gobernación a sostener reuniones con Maru Campos para el seguimiento a temas de interés para el Estado.

Se habló además de la investigación de la FGR por el caso de la CIA en la que la gobernadora y la presidenta habrían acordado que de existir alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional, se procederá contra quienes resulten responsables.