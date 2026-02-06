Se pronuncian animalistas a favor de “Vico”; piden todo el peso de la ley contra agresor

Diversos colectivos y activistas protectores de animales de la capital se pronunciaron públicamente en favor del agente Vico, elemento del Grupo K9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber al atender un llamado de violencia familiar en la zona de El Fresno.

A través de un manifiesto difundido en redes sociales y dirigido a la ciudadanía, asociaciones civiles y autoridades, los colectivos señalaron que el fallecimiento de Vico no debe ser considerado únicamente como un caso de maltrato animal, sino como un ataque directo contra la seguridad pública, al tratarse de un agente activo que participaba en un operativo oficial.

En su pronunciamiento, los activistas destacaron que Vico contaba con adiestramiento especializado y fungía como servidor público, por lo que solicitaron a la Fiscalía General del Estado que su muerte sea investigada considerando su calidad de binomio policial, así como el contexto de violencia ejercida contra los elementos municipales durante la intervención.

Asimismo, hicieron un llamado a que se analice la posible existencia de agravantes, al tratarse de un ataque con arma blanca contra autoridades en ejercicio de sus funciones, y a que se garantice una reparación integral del daño, reconociendo la inversión, preparación y función operativa del ejemplar dentro de la corporación.

Los colectivos coincidieron en que la memoria de Vico debe ser honrada y reiteraron su exigencia de justicia, convocando a más asociaciones y ciudadanía a sumarse al llamado bajo la consigna de que la vida de un agente de seguridad no se mide por su especie.