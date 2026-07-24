Se incendia vehículo tras falla mecánica; conductor resulta ileso

Un vehículo Nissan Tsuru de modelo atrasado quedó completamente consumido por el fuego la mañana de este viernes, luego de que presuntamente sufriera una falla mecánica cuando circulaba por la colonia.

De acuerdo con el conductor, un adulto mayor, transitaba sobre la calle Mercurio en sentido de este a oeste y, al llegar al cruce con la calle Cosmos, el clutch se reventó, por lo que decidió orillarse.

Momentos después comenzó a salir humo del compartimiento del motor. Al abrir el cofre, las llamas se propagaron rápidamente. El hombre intentó controlar el incendio utilizando el agua de un termo que llevaba consigo, sin éxito, ya que el fuego terminó por envolver toda la unidad.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, quienes solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos. Los apagafuegos lograron sofocar el incendio, aunque el automóvil sufrió pérdidas totales.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales en el vehículo.