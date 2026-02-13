Se especializa Comisión Local de Búsqueda en tecnologías para la localización de personas

• Recibieron una certificación que permite el uso de drones con tecnología de penetración terrestre

En aras de perfeccionar la búsqueda de personas en el estado de Chihuahua, personal adscrito a la Comisión Local de Búsqueda (CLB) de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, obtuvo una certificación para la operación de drones con tecnología de penetración terrestre.

Lo anterior permitirá utilizar equipo de la más alta tecnología para analizar el suelo y subsuelo, detectar objetos y/o estructuras enterradas de forma precisa y sin necesidad de contacto con el terreno.

Para la certificación, el personal acreditó 60 horas efectivas que incluyeron una parte de instrucción teórica y prácticas de campo, con lo que se abre la posibilidad de analizar terrenos de difícil acceso sin poner en riesgo la integridad física del personal que integra los equipos especializados de búsqueda.

La adquisición de equipos y certificación del personal fue posible, gracias a los recursos federales asignados a las entidades federativas junto a la aportación estatal durante el año fiscal del 2025.

Con estas acciones, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Comisión Local de Búsqueda continúan asumiendo el compromiso de fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y/o no localizadas en el territorio estatal, en beneficio de todas las familias chihuahuenses que se encuentran en busca de algún ser querido.