“Se atenderá requerimiento”, Maru por llamado para que AEI comparezca ante FGR

La gobernadora María Eugenia Campos Galván aseguró que se dará cumplimiento a la notificación que recibieron cerca de 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Hay un requerimiento y se va a contestar ese requerimiento en los términos”, aseguró previo a la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

Ayer lunes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a cerca de 50 agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua tras detectarse la presunta presencia de elementos de la CIA en operativos locales.

La investigación se centra en los hechos ocurridos el 19 de abril en la Sierra del Pinal, donde un se destruyó un laboratorio clandestino y tras el retorno a la ciudad de Chihuahua, ocurrió la muerte de dos agentes estadounidenses y dos efectivos mexicanos.

La FGR indaga si existió una intervención extranjera no autorizada en tareas de seguridad, lo cual podría constituir violaciones a la soberanía y delitos de seguridad nacional.