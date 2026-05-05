Citatorio de FGR a 50 agentes de la AEI es más político que jurídico; una cortina de humo por Rocha Moya: PRI Chihuahua

Ante el citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) a 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, por la presunta injerencia de agentes extranjeros durante el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, el dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alex Domínguez, declaró que eso es “más político que jurídico”.

Además, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Revolucionario Institucional, añadió que también se trata de “una cortina humo” para utilizar el caso Chihuahua y así encubrir lo que sucede con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado.

“Se tiene que revisar jurídicamente la procesabilidad, pero no cabe duda que es un trato inequitativo por parte de la FGR. Esa citación es más política que jurídica. Pretenden tender una cortina de humo por el caso Chihuahua ante lo que ocurre con Rocha Moya”, afirmó Domínguez.

A través de un comunicado, la FGR señaló que las diligencias de investigación para indagar la presencia de agentes extranjeros en México han seguido avanzando para conocer los hechos que en su momento dio a conocer César Jaurégui, exfiscal General del Estado.

El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, explicó que las indagatorias también contemplan requerimientos de ley a las autoridades estatales de Chihuahua y personal militar que participó en dichos operativos “para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes extranjeros que murieron el pasado 19 de abril en la Sierra del Pinal.