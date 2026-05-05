De uno se habla por mal desmantelar un laboratorio y a otro se le defiende a capa y espada: Maru Campos por caso de Rocha Moya

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que mientras a su gobierno se le juzga por destruir un narco laboratorio y combatir al crimen organizado, al gobernador de Sinaloa se le defiende a capa y espada.

Ello luego de declaraciones que han hecho integrantes de Morena, como Dolores Padierna quien asegura que las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya es un hecho mediático para cubrir la supuesta intervención de la CIA en Chihuahua.

Maru Campos reiteró que los mexicanos han luchado por la democracia durante décadas y que los gobiernos humanistas tienen muy claro la forma en que se debe gobernar.

“Quiero dejar algo muy claro, a uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y a nuestros niños y al otro se le defiende a capa y espacio. Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién. Y yo creo que los mexicanos somos personas por las luchas democráticas que hemos dado a través de muchas décadas y sobre todo los chihuahuenses. Tenemos muy claro cuál es el actuar de los gobernantes, cuáles son los sistemas de gobernanza realmente humanistas”.