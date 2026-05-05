Atiende Municipio rejillas previo a temporada de lluvias para evitar inundaciones

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 5 de mayo de 2026.- Con el objetivo de reducir riesgos de inundación ante la próxima temporada de lluvias, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene de forma permanente trabajos de limpieza y mantenimiento en rejillas y drenes pluviales en distintos puntos de la ciudad.

A través del Departamento de Mantenimiento Vial, las cuadrillas realizan labores de desazolve al interior de las rejillas, retirando basura, tierra acumulada y maleza que obstruyen el paso del agua.

Estas acciones permiten restablecer el flujo adecuado durante las precipitaciones y evitar encharcamientos que puedan afectar la movilidad y el patrimonio de las familias.

En lo que va del presente año, se han atendido rejillas pluviales en colonias como Bellavista, Granjas, Centro, Santo Niño, San Rafael, Santa Rita, San Felipe Viejo y Cumbres Universidad, entre otras, brindando atención directa a reportes ciudadanos y puntos detectados como prioritarios.

De manera complementaria, el personal también lleva a cabo la reparación de rejillas dañadas o, en caso necesario, su fabricación e instalación, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y mayor durabilidad.

Por su parte, el Departamento de Maquinaria Pesada, retiro en el último mes, 643 toneladas de basura y residuos. Estas labores son clave para evitar obstrucciones y permitir que el agua de lluvia fluya de manera natural, reduciendo riesgos de desbordamientos.

Con estas acciones, la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla cumple su compromiso de trabajar de manera preventiva para proteger a las familias chihuahuenses durante la temporada de lluvias.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a no arrojar basura ni desechos en rejillas, drenes pluviales y arroyos, ya que su correcta conservación es fundamental para contar con una ciudad más limpia, ordenada y segura.