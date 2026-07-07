Tiene Fuentes Vélez 2 amparos más contra órdenes de aprehensión, señala fiscal anticorrupción

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín señaló que el extitular de Hacienda en la administración de Javier Corral, Arturo Fuentes Vélez, cuenta con al menos dos recursos de amparo más en contra de órdenes de aprehensión.

Luego de que ayer lunes trascendió que al exfuncionario le rechazaron un amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión por la deuda de 401 millones de pesos que se contrató en el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), Valenzuela Holguín señaló que Fuentes Vélez está presuntamente relacionado con un desvío de los 98.6 millones de pesos junton con el hoy senador Javier Corral, así como en otras carpetas de investigación.

Respecto al caso del Ichisal, el fiscal mencionó que Arturo Fuentes Vélez realizó una “simulación redonda” pues, en conjunto con Eduardo Fernández (exsecretario de Salud vinculado a proceso por dicho caso) confeccionaron un convenio atípico que reconocía adeudos presupuestarios en Ichisal y que su vez, dicho título se entregó al Banco Bansi para que tal cantidad de dinero se entregara al Instituto.

“Generaron un quebranto y eso es parte del desaseo de las finanzas públicas que se llevó a cabo en aquel tiempo, porque lo que hicieron aquí fue prácticamente un negocio mercantil”, expresó Valenzuela Holguín.

Asimismo, reiteró que la Fiscalía Anticorrupción ha hecho un trabajo sólido en todas las carpetas de investigación iniciadas y prueba de ello, es que la dependencia no ha perdido un solo recurso de amparo, con un solo caso en litigio jurídico, refiriéndose al expediente que involucra a Javier Corral y el cual, la Federación busca atraer.

Agregó que continúan los esfuerzos por llevar ante la justicia a Arturo Fuentez Vélez, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense por conducto de sus hijos y que actualmente cuenta con alerta migratoria y ficha roja en la Interpol.