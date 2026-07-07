“A los morenistas no les gusta que les digan sus verdades”: PAN se adjudica espectaculares “el IMSS y nada es lo mismo”

El Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, el cual preside Daniela Álvarez, se adjudicó la instalación de los espectaculares en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual, afirman, ofrece un “servicio de cuarta”.

“El PAN es quien ha colocado estas imágenes que dicen el IMSS y nada es lo mismo. Sabemos que esta frase no le ha gustado a los morenistas y a lo que los morenistas representan. Además de que mentiras no estamos diciendo”, resaltó Daniela Álvarez.

Además, la dirigente panista añadió que “la misma ciudadanía nos da la razón. El IMSS y nada es lo mismo. ¿Cuál es la opción que tienen hoy los chihuahuenses frente a estas instituciones de salud de nivel federal que le han quedado tanto a deber, en particular a los chihuahuenses? La opción que tienen hoy los chihuahuenses se llama MediChihuahua”.

Álvarez Hernández agregó que “esa es la opción que garantiza la salud para las familias del estado de Chihuahua ante el abandono del gobierno federal. Y si esas carteleras están generando molestia, inconformidad, enojo a los morenistas y a su gobierno, pues es porque no les gusta que les digamos la verdad. Simple y sencillamente, porque no les gusta que se diga lo que los chihuahuenses piensan”.

Mientes que la diputada federal Manque Granados, recordó que “Chihuahua es de los estados que más aporta y nos regresan este servicio de cuarta”.