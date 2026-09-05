Santiago de la Peña destaca resultados de Marco Bonilla y apuesta por continuidad

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, destacó los resultados alcanzados por la administración del alcalde Marco Bonilla en Chihuahua Capital, particularmente en materia de obra pública, movilidad y participación ciudadana.

De la Peña señaló que durante este año se ha acumulado una serie de “grandes y buenos resultados” para la ciudad, producto del trabajo realizado por el Gobierno Municipal y el Ayuntamiento.

Explicó que la obra pública impulsada por la administración municipal se ha desarrollado principalmente en dos vertientes: por un lado, la construcción de infraestructura para mejorar la movilidad de los ciudadanos, con proyectos como pasos a nivel y pasos deprimidos; y por otro, las obras definidas mediante el Presupuesto Participativo.

El funcionario estatal consideró que este último mecanismo representa una de las principales aportaciones del Municipio de Chihuahua, al permitir que los ciudadanos decidan en qué proyectos desean que se inviertan recursos públicos.

“Creo que es una de las grandes aportaciones del municipio de Chihuahua”, expresó De la Peña, al destacar que Chihuahua Capital destina el 6 por ciento de su presupuesto de inversión a proyectos solicitados y elegidos por los propios ciudadanos.

Santiago de la Peña sostuvo que el esfuerzo encabezado por Marco Bonilla y el Ayuntamiento ha sido integral, al combinar grandes proyectos de infraestructura con obras que atienden directamente las necesidades planteadas por la población.

“Yo creo que el esfuerzo de Marco Bonilla y todo el Ayuntamiento ha sido integral”, afirmó.

Asimismo, destacó que los resultados de esta administración son evidentes y se reflejan en las obras que actualmente se encuentran en ejecución o han sido concluidas en distintos puntos de la capital.

Cuestionado sobre si considera conveniente dar seguimiento al trabajo realizado por Marco Bonilla durante la siguiente administración, Santiago de la Peña fue contundente al respaldar la continuidad del proyecto.

“Claro que vale la pena Chihuahua”, respondió.