5to Informe: Marco Bonilla es un alcalde que cumple sus promesas y de los mejores evaluados del país: GPPAN

Previo al Informe del alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, resaltó que Bonilla es un presidente municipal que cumple sus promesas y además es uno de los mejores evaluados del país.

“Es un alcalde muy bien evaluado en todo el país, de los mejores alcaldes evaluados. Pero algo muy importante: Marco Bonilla es un alcalde que cumple sus promesas de campaña, más de 350 millones de inversión en infraestructura, programas para apoyo al campo”, dijo Chávez Madrid.

El coordinador panista añadió que “lo que ha dejado de hacer el gobierno federal lo ha hecho el municipio en materia de seguridad con las nuevas patrullas, dando temas de prevención. Nosotros lo vemos en las colonias: el municipio atiende el alumbrado, tenemos prácticamente nuevo alumbrado en toda la ciudad y no ha sido fácil”.

“El alcalde ha hecho una gran administración en materia financiera por eso hoy Chihuahua goza de mucha salud financiera y eso se refleja en servicios, en que pase la basura, en que tengamos un alcalde muy querido por la gente y hoy es un día de fiesta”, concluyó Alfredo Chávez.