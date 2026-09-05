5to Informe: Señala Kenia López que Bonilla siempre ha sido ejemplo de buen gobierno

La diputada federal y expresidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán expresó su respaldo al alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza en el marco de su Quinto Informe de Resultados, asegurando que siempre ha sido ejemplo de un buen gobierno, inteligente y que trabaja por las familias chihuahuenses.

Asimismo, mencionó que en el Estado de Chihuahua no entrarán gobiernos ligados al crimen organizado y resultó la importancia de defender a las familias de aquellos políticos y políticas que deciden pactar con la delincuencia.

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“Bonilla, porque ha sido un ejemplo claro de un buen gobierno, de un gobierno panista, de un gobierno inteligente, de un gobierno que se ocupa por las familias en Chihuahua. Es claro, lo acabo de poner en mis redes sociales y lo reitero: en este hermoso Estado no va a entrar ningún político ligado a los cárteles. Es necesario defender a las familias de Chihuahua, es necesario detener a aquellos políticos que ligados con el crimen organizado, ligados con los cárteles, están dañando a muchos municipios y estados de este nuestro maravilloso México. Así es que contenta, estamos contentos de estar en Chihuahua, de decirle a Marco Bonilla cuenta con nosotros, cuenta con el PAN, porque sabemos que has hecho un gran gobierno y continuarás, querido Marco, defendiendo a las familias en Chihuahua”

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