Romero y las reglas del juego-Vázquez Mota, Daniela y Santiago-Morenos en Delicias-Bienestar vs Loera

A una semana de que desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, su dirigente, Jorge Romero, lance un importante anuncio que tendrá qué ver con cómo el panismo elegirá a sus candidatos para el proceso electoral que tendrá su cúspide el domingo 6 de junio de 2027, el líder del partido azul presumió una encuesta en la que los cuatro gobernadores de extracción panista están a la cabeza en cuestión de desempeño de sus administraciones. Así que ahí aparecen la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez; de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; Mauricio Kuri, de Querétaro y por supuesto la gobernadora Maru Campos, quienes en contraste con sus homólogos de Morena, cuentan con más de 50 por ciento de aprobación de la ciudadanía, lo que ha permitido que la dirigencia nacional del PAN fundamente su narrativa de que efectivamente, los gobiernos encabezados por panistas son considerados como los mejores.

Y precisamente por lo que se viene el próximo sábado 21 de marzo, cuando el CEN del PAN por fin confirme las reglas con las que determinará cómo serán electos sus candidatos a los puestos de elección popular en los 17 estados del país en los que se llevarán a cabo elecciones y estarán en disputa las gubernaturas, alcaldías y los Congresos estatales, es que acá en Chihuahua los azules que suspiran ya están listos para competir cómo decida la dirigencia, con o sin alianzas o quizá con coaliciones en lo local. Por lo pronto, que se preparen y se amarren el cinturón.

******

Ya que andamos con los panistas, ayer y durante la visita que realizó la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota a la ciudad de Chihuahua y previo a la conferencia que impartió, la también exsenadora se reunió con la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez y con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, reunión en la que también estuvieron el diputado local Carlos Olson, la titular de SIPINNA, Margarita Blackaller y la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez. Y es que Vázquez Mota no nada más vino para ser conferencista, su amplia trayectoria política y el hecho de haber sido la primera panista en ser candidata a la Presidencia de México, por supuesto que le permite ser una voz autorizada dentro de las filas de Acción Nacional, por lo que al reunirse con Daniela y De la Peña, es probable que se hablara de futurismo electoral.

******

Y porque la chamba partidista sigue a todo lo que da para prepararse para el proceso electoral venidero, quien ayer anduvo en Delicias para reunirse con la militancia de ese municipio que es considerado bastión azul, pero que los morenos pretenden pintarlo de guinda y que sin duda será un municipio que juegue un papel preponderante en el 2027, es la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, en donde si bien no fue una reunión multitudinaria, sirvió para tantearle el agua a los camotes de cómo andan los sentires delicienses respecto al partido de la 4T, que es necesario decirlo, no está muy bien ponderado en aquellas tierras.

******

Si de morenos hablamos y ante el pleito interno que armaron el senador Juan Carlos Loera y el diputado federal Carlos Castillo, exdelegado de la dirigencia nacional en Chihuahua durante el proceso electoral del 2024 y cercanísimo a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, los que asumieron la defensa de Castillo son los políticos locales que pertenecen al llamado grupo Coyoacán que encabeza la poderosa funcionaria federal, entre las que destacan las diputadas María Antonieta Pérez y Elizabeth Guzmán, quienes a través de publicaciones en Facebook, defendieron al oriundo de la CDMX y criticaron, sin decir nombres, al senador juarense, mientras que algo similar hicieron los delegados regionales del Bienestar en la región noroeste y en Parral, América García y Fernando Duarte, éste último sí criticando de manera directa a Loera de la Rosa, de quien incluso dijo que la mejor manera de apoyar a Morena sería que estuviera fuera de sus filas. Así las cosas con la “unidad” en ese movimiento.

******

Porque no todo es grilla y las buenas acciones también son dignas de comentar, ayer el alcalde Marco Bonilla visitó a doña Reyna Ponce, la vendedora de dulces que el pasado 23 de febrero fue arrollada cuando cruzaba las calles 27 y Nicolás Bravo sobre un paso peatonal, mientras empujaba su carrito en el que transporta sus productos. Ella resultó con lesiones, pero el carrito, que representa su trabajo y la búsqueda del sustento diario, quedó destrozado, así que como una forma de ayudar y devolverle algo de esperanza a doña Reyna, el alcalde Bonilla le llevó un carrito completamente nuevo para que pueda continuar con su trabajo, pues ella es una de las miles de historias de chihuahuenses que a diario salen a luchar con dignidad.