Rodri, Cubarsí y Unai Simón: España arrasa en los premios individuales del Mundial

España se adjudicó tres premios individuales tras vencer a Argentina por 1-0 y conquistar su segundo título mundial este domingo en el MetLife Stadium.

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, Unai Simón se llevó el Guante de Oro al mejor desempeño bajo los tres palos y Pau Cubarsí obtuvo el premio al Mejor Jugador Joven, superando a su compañero de equipo Lamine Yamal, también de 19 años.

La estrella argentina Lionel Messi aspiraba a ganar un tercer Balón de Oro —ampliando así su propio récord— como mejor jugador del torneo. Ya es el único futbolista que ha ganado este galardón en múltiples ocasiones desde su creación en 1978, y haber liderado a Argentina hasta su segunda final consecutiva a los 39 años le daba argumentos sólidos para sumar otro trofeo.

Sin embargo, el premio fue para Rodri por capitanear a España hacia su segundo título mundial. Messi tuvo que conformarse con el Balón de Plata, mientras que el francés Kylian Mbappé se llevó el Balón de Bronce.

“Este grupo es increíble”, declaró Rodri. “Somos bicampeones del mundo. Es una hazaña difícil, la más complicada de lograr. Y lo conseguimos ante un equipo como Argentina”.

Tras haber ganado el Balón de Oro en 2024, este nuevo galardón culmina el regreso de Rodri a la cima del deporte después de haberse roto el ligamento cruzado anterior hace casi dos años.

“Estoy orgulloso y me encantaría que las nuevas generaciones vieran que es posible”, afirmó. “Que un jugador que toca el cielo y luego cae al infierno también es capaz de resurgir. Es un ejemplo de superación ante la adversidad; hay que creer. Sinceramente, es increíble”.