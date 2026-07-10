Dictan fallo condenatorio a imputados por secuestro agravado de tres en el 2024

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad de Delitos Contra la Vida, obtuvo el fallo condenatorio dictado en contra de los acusados Daniel R. R., Axel Gerardo A. R., y de Pablo C. C., por el delito de secuestro agravado.

El Tribunal Oral, consideró determinantes las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público para demostrar la responsabilidad penal de los acusados por el delito cometido en prejuicio de tres masculinos, los primeros días de enero del año 2024, en Ciudad Juárez.

Fueron condenados por hechos que sucedieron en el interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Hacienda de las Torres, en donde mantuvieron en cautiverio a las víctimas Luis Eduardo V. M., Derek Israel P. H., y Rolando Manuel P. Q., a quienes torturaron y estrangularon hasta privarlos de la vida.

Delitos por el que fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Tras dictarse la resolución judicial en contra de Daniel R. R., Axel Gerardo A. R., y de Pablo C. C., el próximo lunes 13 de julio a las 12:00 horas, en la audiencia de individualización de sanciones, conocerán los años que purgarán en el CERESO de la localidad.