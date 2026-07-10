Accidente entre camión que transportaba personal y un tractocamión dejó un fallecido y 12 lesionados en Namiquipa

Personal que sufrió el accidente en el entronque El Pino, en el municipio de Namiquipa, confirmó que uno de los trabajadores que viajaba en el camión perdió la vida. Asimismo, hay un total de 12 lesionados, ocho de ellos de gravedad.

El accidente ocurrió este viernes alrededor de las siete de la mañana, en el lugar antes mencionado, muy cerca del campo menonita número 51 y de la comunidad de Jagüeyes.

Ahí se dio un choque de un camión de transporte de personal de la empresa Industrias Met, con un tractocamión y un camión de una empresa de jugos.

El fallecido fue identificado como Ramiro Sosa, originario de Benito Juárez, Namiquipa.

Por el momento no hay un informe oficial sobre este accidente, únicamente se han verificado datos con testigos del hecho, quienes señalan que entre los ocho lesionados graves uno se encuentra en código rojo.

Con información de Reporte Cuauhtémoc