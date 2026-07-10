Continúa Fiscalía Sur labores de búsqueda de personas desaparecidas en Parral

• Inspeccionaron un tiro de mina en Rancho Cabadeña

Como parte de las acciones permanentes para el seguimiento de investigaciones relacionadas con personas desaparecidas, la Fiscalía de Distrito Zona Sur llevó a cabo un operativo de búsqueda en el municipio de Hidalgo del Parral.

En esta ocasión, las diligencias se efectuaron en un tiro de mina localizado en el lugar conocido como Rancho Cabadeña, sitio que fue inspeccionado en atención a las líneas de investigación que desarrolla la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y/o Desaparecidas.

El operativo fue coordinado por Agentes del Ministerio Público adscritos a la citada Unidad de Investigación, con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Asimismo, se contó con el apoyo de rescatistas de Protección Civil, Cruz Roja y Personal del Departamento de Bomberos, quienes brindaron apoyo para las maniobras de ingreso, revisión y seguridad del sitio intervenido.

Durante la intervención, se llevaron a cabo trabajos de inspección y reconocimiento del área mediante la aplicación de protocolos especializados de búsqueda, con el objetivo de recabar indicios o información que contribuya al esclarecimiento de los casos que actualmente se encuentran bajo investigación.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar desplegando todos los recursos humanos, técnicos y científicos necesarios para el desarrollo de investigaciones que permitan el esclarecimiento de los casos de desaparición en la entidad.