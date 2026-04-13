Respalda Movilidad proyecto de semaforización, analiza Hacienda recursos para financiarlo

El subsecretario de Movilidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), César Komaba Quezada expresó su respaldo al proyecto de semaforización que presentó Ficosec a la gobernadora Maru Campos y adelantó que desde la Secretaría de Hacienda se buscará la manera de solventarlo financieramente.

Señaló que en la ciudad de Chihuahua existen alrededor de 390 semáforos o cruceros con semáforos, además de los peatonales y aquellos que cuentan con sonido para las personas con debilidad visual.

César Komaba adelantó que de inició, el proyecto se solventaría con los ingresos adicionales del Impuesto Sobre Nómina (ISN) que se aprobó para el 2026 y 2027.

En la propuesta del proyecto también estuvo presente el alcalde Marco Bonilla quien también expresó su respaldo y su disposición de contribuir con la inversión que se requiera.