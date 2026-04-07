Rescatan con vida a segundo minero atrapado en derrumbe de mina Santa Fe, en Sinaloa

Mazatlán, Sin. Francisco Nájera, uno de los tres trabajadores que permanecía atrapado desde hace 13 días en la mina Santa Fe, en la comunidad de Chele, municipio de El Rosario, fue rescatado con vida la tarde de este martes, informaron fuentes de seguridad.

El Comando Unificado, encargado de coordinar las operaciones de búsqueda y rescate en la Mina Santa Fe, ubicada en el municipio El Rosario, Sinaloa, informó lo siguiente:

“A las 13:50 horas (local) de este martes 7 de abril tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, las brigadas de rescate localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango. De inmediato se activaron los protocolos para el rescate seguro del trabajador”.

Explicaron que el minero sobreviviente se encontraba deshidratado y con mucha hambre a 300 metros de profundidad, y para sacarlo los rescatistas tienen que recorrer más de tres kilómetros de túneles.

En el lugar, el equipo de buzos y rescatistas continúan con las labores para sacarlo a la superficie; en tanto, aún no se proporciona información de los otros dos mineros que continúan atrapados pero el movimiento no para dentro del yacimiento.

La extracción de casi 35 mil litros de agua por hora del yacimiento dio estabilidad del flujo de salida y aumentó la posibilidad de llegar al sitio donde permanecía atrapado, por lo menos uno de los trabajadores

Álvaro Vargas Miranda, gerente administrativo de Industrial Minera de Sinaloa, dijo más temprano que “la consigna es que hoy tenemos que entrar al lugar y poder hacer el rescate; esa es la premisa que tenemos en este momento”.

Señaló que estaban muy cerca ya de poder abatir el agua, y era el momento de valorar y prepararse para el ingreso.

Tras mencionar que “estamos muy, muy cerca de poder accesar”, dijo que se espera que los tres mineros que permanecen atrapados se encuentren en el punto cero donde entrarían los grupos de rescate.

(Con información de Café Negro Portal)