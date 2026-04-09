Reitera STPS desacuerdo con conclusiones de panel del T-MEC sobre injerencia patronal en mina de Zacatecas

San Quintín, BC. El secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Marath Baruch Bolaños López, advirtió que los paneles del Mecanismo de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sólo deben abordar temas sobre la libertad sindical y la negociación colectiva auténtica, por lo que reiteró su desacuerdo con las conclusiones de un panel sobre violencia e injerencia patronal en una mina de Zacatecas propiedad de una compañía canadiense.

Hay un planteamiento que se realizó que no estamos de acuerdo porque solo estas dos materias son las que se deben abordar en el panel o en el tratado “y aquí están planteando temas que no son laborales propiamente” sostuvo.

El funcionario federal se refirió a la resolución preliminar del tercer panel que se realiza en el marco del T-MEC, donde se determinó que la compañía canadiense Orla Mining, propietaria de la mina de oro y plata Camino Rojo, ubicada en el muncipio de Mazapil, Zacatecas, “mantuvo silencio y mostró tolerancia” al uso del crimen organizado para amedrentar a trabajadores afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, además de la inacción sobre las denuncias de violaciones a la libertad sindical.

La intimidación provino de un contratista y de personal de la empresa, señaló el panel de expertos, para violar derechos laborales y provocar la deserción por lo qye consideró la injerencia patronal en actividades sindicales.

Una nota publicada por La Jornada este jueves 9 de abril señala que el panel corroboró “que la mina contrató a un narcotraficante para interrumpir las reuniones sindicales con personas armadas, proferir amenazas de muerte y obligar a los trabajadores a aceptar el sindicato preferido de la empresa”, según un comentario adjudicado al Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Al finalizar la inauguración del Centro de Atención Integral para trabajadores agrícolas de San Quintín, al sur de Baja California, el secretario federal del Trabajo dijo no estar de acuerdo con el planteamiento del panel, “pero vamos a seguir trabajando al respecto”

Advirtió que “ese mecanismo laboral es muy asimétrico, no tiene posibilidad de que México denuncie violaciones laborales en Estados Unidos”.

Cuestionado sobre la diversificación del crimen organizado en esta zona del país, dijo que el Estado Mexicano y ha hecho una reducción importante a delitos de alto impacto.

No estamos de acuerdo con las conclusiones del panel del MMR del T-MEC, sostuvo al tiempo de advertir que la Secretaría del Trabajo ha tenido la claridad de defender los derechos de los trabajadores.