Reintegra AEI a su hogar a menor de edad ausente en Jiménez

Como resultado de los protocolos de búsqueda coordinados por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron y reintegraron a su entorno familiar, a un niño de 10 años, reportado como ausente desde el día 10 de marzo del presente año en la ciudad de Jiménez.

El menor de edad, de iniciales J.F.S., fue encontrado la noche de ayer viernes sobre la calle Guillermo Baca, de la colonia Andavazo.

Declaró ante el Agente del Ministerio Público que su ausencia fue voluntaria, que el 10 de marzo al salir de la escuela se fue a jugar a las maquinitas, pero se le hizo tarde y no quiso regresar a su hogar por temor a que sus padres lo regañaran, por lo que se refugió en unas tapias, hasta el día de hoy en que fue encontrado por los elementos policiacos.

Por lo anterior, se concluyó con los protocolos de localización y se dio de baja el reporte de ausencia.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.