Registros ciudadanos y azules-La encuesta irrisoria-Crédito, casi listo-Maru en Inglaterra

A un día de que cierre el registro para los ciudadanos y panistas que buscar ser candidatos del PAN en el próximo proceso electoral, ayer el que confirmó que se registró para buscar ser el abanderado de Acción Nacional a la alcaldía de Chihuahua capital es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien a través de sus redes sociales reveló que ya cumplió con ese requisito, al igual que ya lo hizo desde el año pasado el coordinador de la bancada azul en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez y en días recientes el exfiscal César Jáuregui, el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, así como la diputada federal Manque Granados y el exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, los cuales son a quienes se les ven más posibilidades y han levantado la mano para esa añorada candidatura.

Y es que este martes 21 será el cierre de los registros, y entonces sí, tanto la dirigencia nacional que encabeza Jorge Romero y la estatal que está en manos de Daniela Álvarez, deberán acordar cómo serán las reglas para este proceso interno que en las últimas semanas se puso algo ríspido, pero que deberán de limar para por fin determinar la manera en que ungirán al que será su candidato o candidata para buscar suceder al alcalde Marco Bonilla.

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El que volvió a generar burlas en sus redes sociales, incluso entre propios y extraños, es el exdiputado local de Morena, Óscar Castrejón, quien al igual que lo hizo hace semanas, publicó otra vez una supuesta encuesta que lo coloca en el segundo lugar de las preferencias por la alcaldía de Chihuahua capital, según él, solamente debajo de la diputada federal del PAN, Manque Granados y encima de Santiago de la Peña, Rafa Loera, de la diputada morenista Brenda Ríos y hasta del exfiscal César Jáuregui, lo que por supuesto provocó el escarnio de azules y guindas, los cuales volvieron a comentarle que eso sólo ocurre en sus fantasías y que la fuente de esos números que presentó el exlegislador viene de la de los deseos.

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Los que hoy regresan a sesionar a la sede del Congreso del Estado son los integrantes de la Mesa Directiva que preside Memo Ramírez, los cuales sesionaron en Guachochi y Parral como parte de la intención del Legislativo local de estar en las ciudades más importantes de la entidad. Además, hoy en el Congreso también volverá a reunirse la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública que preside el panista Jorge Soto, con el objetivo de aprobar el dictamen que permitirá al Gobierno Municipal del alcalde Marco Bonilla, solicitar un préstamo por 150 millones de pesos para el arranque de la obra Poniente 5, dictamen que fue aprobado en positivo el jueves pasado y que hoy será ratificado como tal en dicha Comisión, mismo que deberá subirse al Pleno en la próxima sesión extraordinaria, y es que el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, vaya que se puso a hacer su chamba y ya logró el consenso necesario para obtener la mayoría calificada que permita el Presidente Municipal obtener ese préstamo, con todo y el rechazo de los 11 diputados de Morena, los cuales antes de escuchar explicaciones y detalles, ya habían rechazado darle el sí al Alcalde de la capital.

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Ayer aterrizó en Inglaterra la gobernadora Maru Campos, quien participará durante toda esta semana en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, con la mira puesta en traer inversiones al estado que gobierna, pues si algo tiene claro la jefa del Ejecutivo chihuahuense, es en buscar la manera de que Chihuahua siga siendo competitivo y un semillero de inversión, con eso de que desde la Federación no hacen mucho para lograrlo, en especial por lo que ha significado la no renovación del T-MEC, con todo y de que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum coincidió con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá en la ceremonia de premiación del Mundial 2026, el cual coronó a España como Campeón del Mundo en el futbol.

Dentro de la comitiva que acompaña a la Góber a Inglaterra están el secretario de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Ulises Fernández, así como René Chavira, alcalde suplente de Chihuahua capital, el cual desde hace semanas ya ando muy activo, a sabiendas de que pronto tendrá que asumir el cargo de Presidente Municipal, apenas y el alcalde Marco Bonilla pida licencia para contender por la gubernatura de Chihuahua.