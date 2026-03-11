Reforma electoral: la hora de la verdad-Ciberacoso morenista-Guerra interna-Maru y la CMIC

Aunque el dictamen de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum pasó de panzazo y fue aprobado en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral, con 45 votos a favor y 39 en contra, todos ellos de Morena y sin el aval de sus aliados, Verde y PT, además de con el rechazo ya tan llevado y traído del PAN, PRI y MC, lo más probable y a decir de los analistas políticos y hasta los que no lo son tanto, hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados, la Presidenta se llevaría su primer batazo a una reforma constitucional propuesta por su Gobierno, pues de plano verdes y petistas no acompañarán el dictamen de esa reforma que supondría un suicidio para ellos y para el resto de minorías parlamentarias, producto de una Comisión Presidencial que encabezó el comunista Pablo Gómez y con la que el régimen pretende un retroceso democrático digno de los años 70.

Y aunque los representantes del Verde y del PT que integran las Comisiones antes mencionadas, dejaron claro que la alianza de facto con la Presidenta continúa, no lo harán en este caso debido al balazo en el pie que los dejaría prácticamente inválidos y convertiría a Morena en un partido único y de Estado. Así que los morenos y la inquilina de Palacio Nacional bien podrían analizar y meditar las palabras dichas por la diputada petista Irma Yordana Garay: “la democracia no solo se trata de mayoría, sino de reconocer la diversidad de pensamientos, ideas y luchas que existen en nuestra sociedad”.

Mientras que el panista Federico Döring también lanzó un dardo que molestó sobremanera a los morenistas presentes: “nada más eso faltaba, que el partido del fentanilo, del huachicol, al que le cancelan las visas, del partido que tiene una diputada aquí con las cuentas congeladas, que se financia con el narco para ganar elecciones, venga a hablar de democracia”. Así las cosas con una reforma electoral presidencial que nació desde el poder y para poder, y que hoy pudiera ser motivo de quiebre, aunque ellos lo nieguen, entre Morena, Verde y PT.

******

Y para muestra de esos quiebres y rupturas, es la guerra sucia que se desató en redes sociales en contra de la diputada federal petista Lilia Aguilar, quien precisamente a raíz de ese acoso cibernético, ayer presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para reformar el Código Penal al respecto. Ahí, la legisladora chihuahuense aprovechó para denunciar el ciberbullying del que ha sido víctima y del cual culpó a militantes de Morena, luego de que el Partido del Trabajo rechazara avalar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Será que con esto ya los aliados al régimen se darán cuenta que cuando no se piensa igual al morenismo, por más que se digan de “izquierda”, los ataques vendrán sí o sí, porque si algo tiene el fanatismo es que no aceptan un “NO” por respuesta y todo aquel que no piense como ellos, es un enemigo. Eso pasa cuando se cree que la democracia es una simple mayoría, y no el conjunto de pensamientos distintos que aportan las minorías para generar una totalidad.

******

Ya que andamos con quiebres y rupturas, que ni se sorprendan los que no son morenistas en ser blanco de ataques, si entre ellos mismos no se pueden ni ver. Tan es así que el pleito interno entre el grupo Coyoacán que comanda la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel y el senador Juan Carlos Loera continúa escalando a niveles que el morenismo pudiera salir bastante raspado si no controlan sus ímpetus, y todo no nada más porque tal parece que el montielismo ha decidido darle un espaldarazo a las aspiraciones del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar a la gubernatura, como moneda de cambio a que el expanista apoye una posible candidatura de la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, a la alcaldía de Ciudad Juárez, exdiputada priista a quien los simpatizantes de Loera y Loera mismo, no dejan de recordar su pasado tricolor y su entonces cercanía al exgobernador César Duarte. Así las cosas al interior de Morena, por lo que no se sorprendan verdes y petistas que tras el rechazo a la reforma electoral presidencial, los ataques y guerra sucia se disparen en su contra.

******

Y si del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar se trata, ayer el expanista que suspira por la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua, estuvo en Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en conjunto con otros 60 Presidentes Municipales, los cuales fueron citados por la jefa del Ejecutivo para analizar proyectos en conjunto para sus respectivos municipios, todos ellos con la marca 4T, pues se viene el proceso electoral en 17 estados del país y sin el aval de su reforma electoral para cambiar las reglas del juego, el régimen buscará otras maneras de retener el poder en las ciudades que son bastiones guindas.

******

Tal como se lo adelantamos desde hace semanas, este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la toma de protesta oficial de Juan Carlos Montaño como presidente de la CMIC Chihuahua, luego de que desde enero asumiera las riendas de esa cámara que aglomera a los empresarios de la industria de la construcción, en sustitución de Julio César Mercado. El evento está programado para iniciar a las 18:30 horas en Palacio de Gobierno y será encabezado por la gobernadora Maru Campos y por el presidente nacional de la CMIC, Luis Rafael Méndez Jaled, además de que también están invitados el alcalde Marco Bonilla y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera. Y es que amor con amor se paga, pues si una cámara empresarial nunca le dio la espalda a la Góber cuando se anunció el incremento al ISN, fue precisamente la CMIC que en aquel entonces presidía Mercado.

******

Para no dejar algo en el tintero y porque no todo es grilla, el Gobierno Municipal que preside Marco Bonilla de nueva cuenta lanzó la convocatoria para el programa “Todos oídos”, el cual entrega aparatos auditivos para quien por la edad o por enfermedad, dejó de escuchar y que desde hace tiempo vive en el silencio. Lo relevante del programa es que llega a quienes verdaderamente lo necesitan, ya sea porque por su situación económica le es imposible adquirir estos aparatos auditivos, los cuales no son un simple amplificador de audio que venden en un centro comercial o por la televisión, sino uno totalmente adaptado al oído del beneficiario para evitar molestia.