Recuperará CUM cartera vencida con descuentos de hasta el 50% en capital y 100% en recargos

El Consejo de Urbanización Municipal (CUM) puso en marcha un programa extraordinario de recuperación de cartera vencida que contempla descuentos del 100 por ciento en recargos, intereses y gastos de ejecución, además de un 50 por ciento sobre el capital original de los adeudos, informó en rueda de prensa el gerente general del organismo, Ricardo Santana Flores.

El funcionario capitalino explicó que el programa tiene un alto sentido social, ya que busca apoyar a las familias chihuahuenses para regularizar su situación y, al mismo tiempo, fortalecer los recursos destinados a nuevas obras de pavimentación en la ciudad.

Más de 70 millones de pesos en adeudos

Santana Flores detalló que el CUM acumula actualmente una cartera vencida superior a los 70 millones de pesos, derivada del esquema de coparticipación mediante el cual los vecinos cubren el 50 por ciento del costo de una obra y el Municipio aporta el resto.

Explicó que, una vez que los ciudadanos reúnen el porcentaje requerido de participación, el Gobierno Municipal ejecuta la pavimentación y posteriormente continúa el proceso de recuperación de la parte correspondiente a los beneficiarios. Sin embargo, diversos factores económicos, familiares o de salud han provocado que miles de personas suspendan sus pagos.

Más de 10 mil cuentas fueron analizadas

El gerente del CUM informó que el organismo realizó un estudio de la cartera vencida, integrada por alrededor de 10 mil 200 cuentas.

Como parte del diagnóstico se efectuó un sondeo en más de 600 domicilios, donde el 58 por ciento de las personas manifestó estar dispuesto a integrarse a un programa de descuentos para liquidar sus adeudos.

Tras la aprobación del Consejo Directivo del organismo, se autorizó eliminar el total de intereses, recargos y gastos acumulados, además de aplicar un descuento del 50 por ciento sobre el monto originalmente comprometido.

“Si un vecino debía aportar 10 mil pesos y con el paso del tiempo la deuda creció hasta 30 o 40 mil pesos por actualizaciones e intereses, primero se eliminan todos esos cargos y posteriormente se aplica un descuento del 50 por ciento sobre los 10 mil pesos originales”, ejemplificó.

Más de 2 mil visitas domiciliarias

Del 17 de junio al 17 de julio, personal del Consejo de Urbanización Municipal visitó más de 2 mil viviendas en distintas colonias de Chihuahua para invitar a los ciudadanos a aprovechar el programa.

Como resultado de esta estrategia, el organismo ha recuperado poco más de 1.2 millones de pesos durante el primer mes de operación.

“Los vecinos sí se están adhiriendo al programa y están interesados en regularizar sus adeudos”, destacó Santana Flores.

Amplían horarios y facilitan formas de pago

El funcionario señaló que, además de intensificar las visitas domiciliarias, el CUM amplió sus horarios de atención en las oficinas ubicadas en la calle Cuarta y Ochoa, donde ahora también se brinda servicio los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Asimismo, los ejecutores cuentan con terminal bancaria para recibir pagos con tarjeta directamente en los domicilios, incluso con la posibilidad de realizar compras a meses sin intereses.

También se ofrecen alternativas como depósitos en tiendas Oxxo, transferencias bancarias y convenios de pago en parcialidades para quienes requieran liquidar el adeudo de forma gradual.

La meta es recuperar 20 millones de pesos

Ricardo Santana Flores indicó que el programa permanecerá vigente hasta diciembre y tiene como objetivo recuperar al menos 20 millones de pesos.

Subrayó que los recursos obtenidos permitirán ejecutar más obras de pavimentación, mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.

“El pavimento representa mayor plusvalía para las viviendas, mejores condiciones de higiene y salud, además de responder a una de las principales demandas de la ciudadanía”, concluyó.