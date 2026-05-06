Recupera AEI camioneta robada en Jiménez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, recuperaron una camioneta tipo pick up, marca Ford, línea Ranger, modelo 1997, de color rojo, reportada como robada el 15 de enero del presente año, en el municipio de Jiménez.

La acción tuvo lugar cuando los agentes ministeriales realizaban trabajos de indagatoria sobre un camino de terracería que conduce al lugar conocido como Las Adargas, en donde encontraron abandonado dicho automotor.

En apego a los protocolos de actuación, verificaron el número de serie de la unidad en el Sistema Silver, el cual confirmó que contaba con reporte de robo.

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación, que realizará las diligencias correspondientes para la posterior entrega a su propietario.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.