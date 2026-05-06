Advierte Protección Civil sobre fuertes vientos, tolvaneras y posible caída de granizo

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de vientos fuertes, formación de tolvaneras y la posibilidad de precipitaciones con actividad eléctrica para este miércoles 6 y jueves 7 de mayo en la entidad.

Para hoy se prevén ráfagas que pueden superar los 65 kilómetros por hora (km/h) en zonas de Bocoyna y Carichí, mientras que en municipios como Madera, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Parral y Jiménez las rachas podrían rebasar los 55 km/h.

Estas condiciones climáticas incrementan el riesgo de formación de tolvaneras en los tramos carreteros de Chihuahua-La Junta, Chihuahua-Jiménez y Jiménez-Parral. Además se esperan lluvias aisladas en Urique y Guachochi, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

Durante el jueves 7, el ingreso del frente frío número 49 sobre el norte del país mantendrá los vientos intensos en Aldama y Jiménez, con posibles tolvaneras en las carreteras Chihuahua-Sueco, Chihuahua-Jiménez, Jiménez-Parral y la Vía Corta a Parral.

Las precipitaciones serán de aisladas a dispersas en Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, así como aisladas en Juárez, Ahumada, Janos y Nuevo Casas Grandes, también con potencial de granizo.

Protección Civil llama a los conductores a extremar precauciones ante la baja visibilidad en tramos carreteros, asegurar objetos sueltos en techos o patios y evitar resguardarse cerca de estructuras que puedan colapsar. Ante cualquier emergencia, se exhorta a la ciudadanía a utilizar la línea 9-1-1.