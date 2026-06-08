Reconoce PRI Chihuahua “contundente” triunfo tricolor en Coahuila

Desde el Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, expresamos nuestro reconocimiento y felicitación al priismo de Coahuila por los resultados obtenidos en la jornada electoral para la renovación del Congreso local, donde la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional y Unidad Democrática de Coahuila se perfila con una contundente victoria o una tremenda goliza del PRI a Morena en los 16 distritos electorales de la entidad.

Así lo manifestó Alex Domínguez, Presidente Estatal del PRI en Chihuahua y Diputado Federal, quien destacó que las tendencias favorecen ampliamente a las candidatas y candidatos de la coalición, consolidando un resultado histórico que refrenda la confianza de la ciudadanía en los gobiernos emanados del PRI.

“Los coahuilenses han enviado un mensaje claro y contundente. Han respaldado un proyecto de resultados, experiencia y cercanía con la gente. Este triunfo demuestra que cuando se gobierna con responsabilidad, la ciudadanía responde con su voto”, expresó.

Señaló que las familias de Coahuila conocen de primera mano los beneficios de contar con gobiernos eficaces, capaces de generar desarrollo, seguridad y estabilidad, por lo que decidieron refrendar su confianza en el PRI y sus aliados.

Asimismo, consideró que esta victoria también representa un rechazo al modelo político impulsado por Morena a nivel nacional, al que calificó como incapaz de resolver los principales problemas que enfrenta el país.

“Los ciudadanos están cansados de la inseguridad, de la falta de resultados y de los vínculos que han quedado evidenciados entre personajes de Morena y grupos del crimen organizado. Coahuila ha dado una muestra de que los buenos gobiernos sí son reconocidos por la gente”, afirmó.

Destacó que este resultado fortalece aún más al PRI rumbo a los próximos retos electorales del país.