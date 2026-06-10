Reconoce Joni Barajas la Lengua de Señas Mexicana como patrimonio lingüístico y cultural de la nación



Seccional de Guadalupe, Mpio. de Chih.- En el marco del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, la Regidora Joni Barajas González, presidenta de la Comisión de Comunidades Indígenas y Asuntos Religiosos, hizo un llamado a reconocer la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como una lengua con identidad propia y como parte fundamental de la vida de miles de personas sordas y con discapacidad auditiva en el país, durante la Sesión de Cabildo celebrada en la comunidad rural de Guadalupe.



La regidora subrayó que la conmemoración de esta fecha no debe limitarse al simbolismo, sino traducirse en acciones concretas. “Aún existen barreras que limitan el pleno ejercicio de derechos de esa comunidad y muchos obstáculos que dificultan la inclusión plena y el acceso equitativo a oportunidades”, señaló, al tiempo que convocó al gobierno y a la sociedad a redoblar esfuerzos por la construcción de una comunidad más justa e incluyente.



En su intervención, Barajas González destacó la responsabilidad de la administración municipal de impulsar una gestión pública más cercana a las necesidades de la ciudadanía, que fomente una cultura de inclusión donde la LSM sea reconocida y promovida para garantizar que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.



“Una sociedad democrática es aquella que reconoce la diversidad y garantiza la igualdad de condiciones para todas las personas”, afirmó la regidora, al renovar el compromiso institucional de diseñar políticas públicas que no dejen a nadie excluido y que impidan que las distintas formas de comunicación se conviertan en obstáculos para el desarrollo individual y colectivo.