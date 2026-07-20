Recibe sentencia de cuatro años y medio por delitos sexuales que cometió contra una menor de edad

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte (FEM), obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años y seis meses de prisión, dictada en contra Carlos Miguel C. L., por los delitos de abuso y acoso sexual, cometidos en perjuicio de una menor de edad.

Derivado del cúmulo de pruebas que presentó el agente del Ministerio Público, el ahora sentenciado se apegó a un procedimiento abreviado, en el que aceptó su responsabilidad penal, por los hechos registrados en julio y septiembre del año 2025, en un domicilio de la colonia División del Norte, en Ciudad Juárez, en donde pidió fotografías y realizó tocamientos de índole sexual en agravio de la víctima de 11 años de edad.

Hechos por los que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión.

El Órgano jurisdiccional, dictó la sentencia que purgará Carlos Miguel C. L., en el Centro de Reinserción Social número 03, además, pagará la cantidad de 30 mil pesos por concepto de la reparación del daño.