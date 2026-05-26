Realizan inspección en el Cereso femenil, retiran excedente de ropa

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, llevó a cabo un operativo de revisión extraordinaria en el CERESO Estatal Femenil No. 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad, estabilidad y seguridad al interior de los centros penitenciarios del estado.

La intervención se realizó durante la mañana del 26 de mayo y contó con la participación coordinada de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, elementos de la Defensa y Guardia Nacional, sumando un total de 118 elementos y 12 vehículos oficiales.

Durante las acciones se efectuó la revisión de los módulos 1, 2 y 3, así como de las áreas de ingresos, C.O.C., talleres y maquila, inspeccionando un total de 54 estancias y 231 personas privadas de la libertad.

Como resultado de la revisión no se localizaron artículos prohibidos o no permitidos, retirándose únicamente excedente de prendas de vestir, con la finalidad de evitar acumulamiento innecesario dentro del centro, mantener el orden y reforzar las condiciones de salubridad mediante labores generales de limpieza.

La SSPE reiteró que estas revisiones extraordinarias forman parte de las estrategias permanentes para preservar la seguridad, el control y las condiciones adecuadas al interior de los centros penitenciarios de Chihuahua.